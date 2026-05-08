Lilli Manzini è nota come la sorella di Francesca Manzini, nota per essere un’imitatrice, conduttrice e partecipante del Grande Fratello Vip. La sua vita pubblica si intreccia spesso con quella della sorella, con cui ha un rapporto complicato. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulla sua professione o attività principali, né informazioni sulla natura del loro rapporto familiare.

Lilli Manzini è la sorella di Francesca Manzini, imitatrice, conduttrice e concorrente del Grande Fratello Vip. Lilli Manzini è nata a Roma il 18 settembre del 1976, ha 50 anni, ed è la figlia di Germana Dominici e di Maurizio Manzini, team manager della Lazio. Nata nel mondo dell’arte, ha seguito le orme del nonno Arturo, attore e doppiatore. E oggi è una doppiatrice affermata e direttrice di doppiaggio, nonostante abbia lavorato in passato anche come autrice radiofonica e conduttrice televisiva nelle reti private della Capitale. Dal cinema ai telefilm, passando per i cartoni animati, Lilli ha prestato la sua voce a moltissimi personaggi...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Lilli Manzini, la sorella di Francesca: cosa fa nella vita e il loro difficile rapporto

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