Francavilla al Mare al via i lavori su viale Kennedy per la Ciclovia Adriatica

Lunedì 23 febbraio, i lavori iniziano a Francavilla al Mare per costruire una nuova pista ciclabile lungo viale Kennedy, parte del progetto Ciclovia Adriatica. La realizzazione coinvolge l’asfaltatura e l’installazione di segnaletica per migliorare la mobilità dei ciclisti e dei pedoni. La strada sarà interessata da interventi che prevedono anche il potenziamento delle aree verdi vicine. La fine dei lavori è prevista entro alcune settimane.

Partiranno lunedì 23 febbraio i lavori per la realizzazione della nuova ciclopedonale sul litorale di Francavilla al Mare, nell'ambito del progetto della Ciclovia Adriatica. L'intervento interesserà viale Kennedy, nel tratto compreso tra via Ancona e piazzetta del Professore. Ad annunciarlo è la sindaca Luisa Russo, che definisce l'opera «importante e strategica per il futuro della città». I lavori avranno una durata massima di tre mesi e comporteranno alcune modifiche alla viabilità, in particolare per i mezzi pesanti, mentre il transito delle autovetture sarà comunque garantito.

