Francavilla al Mare al via i lavori su viale Kennedy per la Ciclovia Adriatica
Lunedì 23 febbraio, i lavori iniziano a Francavilla al Mare per costruire una nuova pista ciclabile lungo viale Kennedy, parte del progetto Ciclovia Adriatica. La realizzazione coinvolge l’asfaltatura e l’installazione di segnaletica per migliorare la mobilità dei ciclisti e dei pedoni. La strada sarà interessata da interventi che prevedono anche il potenziamento delle aree verdi vicine. La fine dei lavori è prevista entro alcune settimane.
I lavori avranno una durata massima di tre mesi e comporteranno alcune modifiche alla viabilità, in particolare per i mezzi pesanti, mentre il transito delle autovetture sarà comunque garantito Partiranno lunedì 23 febbraio i lavori per la realizzazione della nuova ciclopedonale sul litorale di Francavilla al Mare, nell’ambito del progetto della Ciclovia Adriatica. L’intervento interesserà viale Kennedy, nel tratto compreso tra via Ancona e piazzetta del Professore. Ad annunciarlo è la sindaca Luisa Russo, che definisce l’opera «importante e strategica per il futuro della città». I lavori avranno una durata massima di tre mesi e comporteranno alcune modifiche alla viabilità, in particolare per i mezzi pesanti, mentre il transito delle autovetture sarà comunque garantito.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Francavilla al Mare, incendio in un'abitazione su viale Nettuno: danni strutturali, casa interdetta [FOTO e VIDEO]
Leggi anche: Lavori sul canale Acquara: chiusure temporanee sulla Ciclovia AdriaticaVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Apre McDonald’s a Francavilla al mare: 50 assunzioni nel nuovo ristorante; Francavilla al Mare: un Carnevale tra tradizione e; Sovraindebitamento: firmato il protocollo d’intesa fra Comune di Francavilla al Mare, ODEC di Chieti e O.C.C.; Nuova interruzione idrica programmata a Francavilla al Mare.
Sovraindebitamento, firmato il protocollo fra Comune di Francavilla al Mare e commercialisti: ecco a cosa serveL’obiettivo è fornire ai debitori (consumatori, professionisti, imprese agricole, imprenditori sottosoglia e startup innovative) gli strumenti legali necessari per risolvere situazioni di crisi econom ... chietitoday.it
IGORR in concerto il 14 agosto al Frantic Fest 2026 di Francavilla al MareCe li avete chiesti in tanti e chi siamo noi per dire di no? Hellfire Booking Agency annuncia gli Igorrr! Forza sonora più unica che rara, la visione artistica di Igorrr è impossibile da ricondurre a ... rockon.it
Nuovo tratto della Ciclovia Adriatica, a Civitanova la corsa contro il tempo per il progetto - facebook.com facebook