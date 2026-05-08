Fotovoltaico i guadagni vanno al proprietario dell’impianto | la sentenza della Cassazione

Una recente sentenza della Cassazione chiarisce che, nel settore fotovoltaico, i guadagni derivanti dall'impianto spettano al proprietario. La decisione specifica che, se il soggetto responsabile non coincide con il proprietario, gli incentivi e i ricavi del ritiro dedicato non vengono automaticamente trattenuti da chi ha stipulato la convenzione con il Gestore dei servizi energetici. La sentenza si concentra sulla divisione dei diritti economici legati agli impianti fotovoltaici.

Se il soggetto responsabile non coincide con il proprietario dell’impianto, gli incentivi e i ricavi del ritiro dedicato non possono essere trattenuti automaticamente da chi ha la convenzione con il Gestore dei servizi energetici (Gse). Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 110852026, pubblicata lo scorso 25 aprile. Secondo la Cassazione, gli importi spettano al proprietario dell’impianto, in quanto legati allo sfruttamento economico dell’impianto. La decisione della Cassazione. La pronuncia nasce da una vicenda che ha coinvolto due impianti fotovoltaici, finiti al centro di una procedura fallimentare. La società Sipmo Srl, subentrata nelle convenzioni con il Gse, continuava a incassare sia le tariffe incentivanti sia i corrispettivi del ritiro dedicato.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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