I proventi dell' impianto fotovoltaico per sistemare il tetto della scuola dell' infanzia di Acquapendente
A Acquapendente, i fondi generati dalla compensazione di un impianto fotovoltaico installato nel territorio comunale vengono utilizzati per interventi di manutenzione straordinaria sul tetto della scuola dell'infanzia locale. L'impianto, autorizzato dall'amministrazione, produce proventi che vengono destinati esclusivamente alla sistemazione della copertura dell’edificio scolastico. La decisione riguarda quindi un utilizzo diretto delle risorse per migliorare le strutture scolastiche della zona.
Ad Acquapendente i proventi derivanti dalla compensazione relativa a un impianto fotovoltaico autorizzato sul territorio comunale destinati alla manutenzione straordinaria della copertura della scuola dell'infanzia. Un'opera attesa da tempo e ormai necessaria in seguito a infiltrazioni d'acqua.
