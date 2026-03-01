Fotografia Europea 2026 | un viaggio oltre l’apparenza nei luoghi della memoria e dell’assenza

Le vincitrici dell'open call internazionale della XXI edizione di Fotografia Europea 2026 sono state annunciate nei giorni scorsi. L'evento si svolgerà nel 2026 e si concentrerà su temi legati ai luoghi della memoria e dell'assenza. La mostra presenterà le opere selezionate attraverso questa call aperta a fotografi di tutto il mondo. I dettagli sulle partecipazioni e le esposizioni saranno comunicati prossimamente.

Ricerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4.0, a Roma arrivano le Metaversiadi: 15 minuti per entrare nel futuro Sanità 4.0, un algoritmo di deep learning individua anomalie cerebrali nei feti Amministrative, Fico a Salerno per l’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tar: Campo largo? Segreterie al lavoro Iran, contatti di Meloni per l’allentamento delle tensioni. Ue: Esplorare percorsi diplomatici Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo Maurizio Avallone alla presidenza del Panathlon Neapolis: focus su giovani, sport e. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Via libera al dossier sulla raccolta dei rifiuti, Romoli: "Serve una fotografia reale"Ok unanime dal consiglio provinciale a un accordo a costo zero con Conai, il Consorzio nazionale imballaggi, per realizzare una mappatura completa... Leggi anche: Musica, poesia e fotografia. A Classis omaggio alle donne Altri aggiornamenti su Fotografia Europea Temi più discussi: FE + SK BOOK AWARD 2026: the winner; Fotografia Europea 2026, il programma: 200 anni tra ombre e presenze; I fantasmi del presente al centro della nuova edizione di Fotografia Europea; Il festival Fotografia Europea 2026 indaga i 'Fantasmi del quotidiano'. Fotografia Europea 2026, il programma: 200 anni tra ombre e presenzeA Reggio Emilia, Fotografia Europea 2026 esplora memoria, tecnologia e identità attraverso l'immagine: il programma del festival ... exibart.com Fotografia Europea 2026: Fantasmi del quotidianoDal 30 aprile al 14 giugno 2026, la città di Reggio Emilia ospita la XXI edizione di Fotografia Europea, promossa da Fondazione Palazzo Magnani e dal ... villegiardini.it Anche quest’anno Scandiano aderisce al Circuito OFF di Fotografia Europea che si terrà dal 30 APRILE al 14 GIUGNO 2026, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio urbano e contrastare la desertificazione commerciale. Le vetrine inattive del centro di Sca - facebook.com facebook “Fotografia Europea” e i fantasmi del quotidiano: la nuova edizione a Reggio Emilia x.com