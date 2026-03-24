Roma, 23 marzo 2026 - Delusione per la vittoria del 'no'. Nessun commento ufficiale. Ma a chi ha avuto modo di sentire dopo il risultato del referendum la presidente di Fininvest, Marina Berlusconi, avrebbe espresso il suo rammarico per la mancata affermazione del sì alla riforma della giustizia voluta dal padre, Silvio Berlusconi, fondatore del centrodestra. Nel weekend la primogenita del Cav aveva avuto sentore di una rimonta dei 'no' ma la bocciatura della riforma, raccontano fonti parlamentari della maggioranza, non implica nessuna responsabilità nei confronti di Forza Italia e del suo segretario nazionale, Antonio Tajani, che si è impegnato in prima persona e ha fatto tutto il possibile per il sì. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La ferita brucia per Forza Italia, il rammarico di Marina Berlusconi. E tra gli azzurri spuntano malumori: “Qualcosa va cambiato”

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