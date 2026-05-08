In un recente rinnovamento, il partito di Forza Italia a Catanzaro ha nominato un nuovo vice segretario e coordinatore, sostituendo Paolo Colosimo. La scelta riguarda un rappresentante che assumerà ruoli di leadership all’interno del partito locale. Non sono stati annunciati dettagli sulle modalità di questa transizione né sui futuri sviluppi nella gestione delle relazioni tra il capoluogo e le aree dell’Alto Ionio.

? Punti chiave Chi succederà a Paolo Colosimo nel nuovo assetto di Forza Italia?. Come cambierà il rapporto tra il capoluogo e i borghi dell'Alto Ionio?. Quale strategia adotterà Pignieri per unire centro e periferia della provincia?. Perché la nuova nomina punta a colmare il divario territoriale?.? In Breve Paolo Colosimo cede l'incarico dopo l'elezione a consigliere provinciale.. Pignieri collaborerà con il segretario provinciale Marco Polimeni.. Il coordinamento coinvolge i territori dell'Alto Ionio e della Presila.. Auguri di successo a Francesco Cannizzaro per la candidatura a Reggio Calabria.. Filippo Pignieri assume oggi il ruolo di vice segretario provinciale di Forza Italia Catanzaro e la coordinamento dell’area Alto Ionio e Presila catanzarese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forza Italia Catanzaro: Pignieri nuovo vice segretario e coordinatore

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