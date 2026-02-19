Forza Italia Giuseppe Pagliani nominato vice coordinatore regionale | Competenza radicamento e presenza capillare
Giuseppe Pagliani è diventato vice coordinatore regionale di Forza Italia in Emilia-Romagna, una nomina decisa dalla deputata Rosaria Tassinari. La scelta si basa sulla lunga esperienza di Pagliani nel territorio, dove ha consolidato legami con diverse comunità locali. La sua presenza capillare nel territorio e le capacità di coinvolgimento sono le ragioni principali di questa nomina. Pagliani, che spesso si occupa di iniziative di apertura e incontri pubblici, si prepara a rafforzare il ruolo del partito in regione. La sua nomina rappresenta un passo importante per il partito.
Secondo la coordinatrice regionale, "la nuova nomina rafforza ulteriormente la struttura del partito in vista delle prossime sfide politiche" La coordinatrice regionale di Forza Italia in Emilia-Romagna e deputata Rosaria Tassinari ha nominato Giuseppe Pagliani vice coordinatore regionale del partito. La decisione, formalizzata nelle scorse ore, spiega Tassinari, “si inserisce nel percorso di rafforzamento della struttura territoriale avviato dal coordinamento regionale negli ultimi anni. Pagliani ha maturato una lunga esperienza politica all’interno delle articolazioni locali del movimento, distinguendosi in particolare per l’attività svolta nelle province dell’Emilia occidentale e per il ruolo di Responsabile del Dipartimento regionale agricoltura e agroalimentare”.🔗 Leggi su Forlitoday.it
