La Fortitudo si prepara a giocare la seconda partita della serie, dopo aver vinto la prima. La gara è prevista per domani sera alle 20. La squadra ha vinto la prima sfida e ora punta a ripetersi, mentre si avvicina il momento di affrontare la seconda partita. La squadra si concentra sulla sfida in programma, che si svolgerà in casa.

Bologna, 8 maggio 2026 - La Fortitudo cerca il bis. Avanti 1-0 dopo la vittoria di ieri sera in gara-1, la Flats Service torna in campo domani sera alle 20.30 al PalaDozza per affrontare nella seconda sfida della serie, Avellino. Dopo il netto successo della prima sfida, la formazione di Attilio Caja prova a concedere centrare la seconda vittoria. “In gara 1 siamo riusciti a mettere la partita su buoni binari difensivi, la nostra difesa ci ha permesso di portarla in porto - sottolinea coach Attilio Caja - In attacco siamo andati un po’ a strappi, ma siamo riusciti a tenere il ritmo malgrado qualche problema di rotazioni. Ora archiviamo la prima sfida e pensiamo alla prossima, sapendo che il divario tra noi e loro non è questo: Avellino ha fatto un’ottima stagione, e la seconda partita della serie è sempre quella più difficile.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fortitudo in campo per gara-2 a caccia del bis. “La seconda è sempre quella più difficile”

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Del mundo moderno al cultivo inmortal: su criada era una diosa

Notizie correlate

Balneari a caccia di ’sentinelle’. Servono settanta bagnini: “ Ma è sempre più difficile trovarli”Grosseto, 23 febbraio 2026 – Non esiste più il ’mito’ del bagnino, simbolo delle estati anni ’70/’80.

Leggi anche: LIVE Motocross, GP Trentino MXGP 2026 in DIRETTA: tra poco al via gara-2, Herlings a caccia del bis

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Fortitudo in campo per gara-2 a caccia del bis. La seconda è sempre quella più difficile; Buona la prima per la Fortitudo: Avellino battuta in gara 1 76-58; Fortitudo, difesa di ferro e prova di forza: Avellino travolta al PalaDozza; BM ON A2/ I playoff della Fortitudo cominciano con una vittoria, Avellino cade al Paladozza - di Alessandro di Bari.

Fortitudo in campo per gara-2 a caccia del bis. La seconda è sempre quella più difficileAl PalaDozza palla a due con Avellino alle 20.30. Dopo il netto successo della prima sfida, la formazione di Attilio Caja prova a concedere centrare la seconda vittoria ... ilrestodelcarlino.it

La Fortitudo va 1-0 con un filo di gas. Avellino da resettare.La Fortitudo risponde sul campo alle frizioni e alle polemiche sugli assetti societari nati in questa pausa che dalla ultima a Forlì ha portato a questa prima dei play off. A dire il vero la Effe no ... baskettiamo.com

Tegola Fortitudo Bologna, si ferma Lee Moore - basketinside.com/a2-old-wild-we… x.com