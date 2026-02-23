Balneari a caccia di ’sentinelle’ Servono settanta bagnini | Ma è sempre più difficile trovarli

I gestori degli stabilimenti balneari cercano settanta bagnini, perché il numero di candidati è in calo. La causa principale è la diminuzione di giovani disposti a lavorare durante l’estate, a causa di salari bassi e condizioni sfavorevoli. La mancanza di personale rende complicato garantire la sicurezza delle spiagge. Le imprese segnalano che trovare giovani motivati diventa sempre più difficile, mentre la stagione si avvicina rapidamente. La ricerca continua senza sosta, sperando di colmare il vuoto di personale.

Grosseto, 23 febbraio 2026 – Non esiste più il ’mito’ del bagnino, simbolo delle estati anni ’70’80. Il fascino di un mestiere sì stagionale, ma che ti permetteva comunque di trascorrere tutta la stagione calda in riva al mare. Regole, lacci normativi e retribuzioni che non sono aumentate con il trascorrere degli anni fanno sì che gli stabilimenti balneari – in questo caso la società degli operatori di spiaggia Balneari della Maremma Grossetana, che unisce una serie di bagni tra Marina di Grosseto e Principina – fatichi ogni anno a reperire personale addestrato e voglioso di fare questo mestiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

