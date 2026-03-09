A Misilmeri, i Carabinieri hanno ricevuto una chiamata da un uomo che annunciava il suo intento di togliersi la vita utilizzando false generalità. Dopo aver mantenuto un dialogo telefonico prolungato, i militari sono intervenuti rapidamente sul posto, riuscendo a impedire il peggio. L’intervento ha evitato che l’uomo portasse a termine il suo gesto.

È stato evitato un tentato suicidio grazie all’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Misilmeri (Palermo), che hanno salvato un uomo in evidente stato confusionale. L’episodio si è verificato quando la Centrale Operativa ha ricevuto una telefonata da parte della persona in difficoltà, che aveva annunciato l’intenzione di togliersi la vita. Attraverso un lungo dialogo telefonico e un’azione coordinata sul territorio, i militari sono riusciti a scongiurare il peggio e ad affidare l’uomo alle cure dei sanitari. Il salvataggio: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto è iniziato quando la Centrale Operativa della Compagnia di Misilmeri ha ricevuto una chiamata da un uomo in stato confusionale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Misilmeri, uomo annuncia il suicidio fornendo false generalità: come i carabinieri lo hanno salvato

