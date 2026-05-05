Test falsificati risposte suggerite esami copiati | gli audio che svelano la truffa dei concorsi OSS
Sono state diffuse registrazioni audio che rivelano irregolarità in alcuni esami di formazione privata per operatori socio-sanitari. Nei file si ascoltano risposte suggerite, candidati che copiano e test falsificati. Le registrazioni mostrano anche candidati che non possedevano le competenze minime richieste, mentre altri sembrano aver ottenuto i risultati con metodi non leciti. La scoperta ha portato all'apertura di indagini ufficiali.
Le registrazioni audio di numerosi esami negli enti di formazione privata svelano brogli e anomalie. Risposte suggerite e candidati che non conoscono nemmeno le basi della professione. Per due anni un membro di commissione ha raccolto le prove dei corsi truffa.🔗 Leggi su Fanpage.it
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