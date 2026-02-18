Parco Regionale Dei Castelli Romani Formazione scuola-lavoro Il percorso verso la sostenibilità e la cittadinanza attiva

Il Parco Regionale dei Castelli Romani ha avviato un nuovo percorso di formazione scuola-lavoro, con l’obiettivo di coinvolgere giovani e studenti nella tutela ambientale. La scelta nasce dalla crescente richiesta di sensibilizzare le nuove generazioni sulla sostenibilità e sulla cittadinanza attiva. In questa iniziativa, i Guardiaparco e i volontari del Servizio Civile Universale lavorano insieme per trasmettere nozioni pratiche e promuovere comportamenti responsabili. Un esempio concreto è la realizzazione di workshop sul rispetto del territorio e sulla gestione dei rifiuti, rivolti agli studenti delle scuole locali.

