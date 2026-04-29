Mille studenti del liceo Marconi nell' auditorium Flaiano per l' Erasmus Day

Circa mille studenti del liceo Marconi si sono riuniti nell’auditorium Flaiano per partecipare all’Erasmus Day, evento organizzato dalla scuola. La mattinata si è svolta con un pubblico numeroso, composto principalmente da studenti del primo e secondo anno, che hanno assistito a presentazioni e attività legate alle opportunità di mobilità europea. L’iniziativa ha coinvolto anche insegnanti e rappresentanti di enti che si occupano di programmi europei.

Un teatro gremito, circa mille studenti del biennio, entusiasmo e uno sguardo rivolto all’Europa. Si è tenuto nella mattinata di martedì 28 aprile all’auditorium Flaiano l’Erasmus Day promosso dal liceo statale “G. Marconi”, appuntamento dedicato alla diffusione delle esperienze di mobilità.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Riconoscimenti: il liceo “E. Montale' tra le dieci scuole italiane premiate nell’ambito del programma Erasmus+L'istituto pontederese si è distinto nelle azioni di internazionalizzazione e partecipazione alle iniziative del progetto europeo L’iniziativa ha... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Pescara, mille studenti al Flaiano per l’Erasmus Day del Liceo Marconi; monacodibaviera Archivi; Collisioni. Brahms vs Pink Floyd; Montesilvano. Para cycling road world cup, la 1ª edizione della Coppa del Mondo. Erasmus+ in Lussemburgo, gli studenti del Buchner tra scuola e cittadinanza attivaDI GUIDO INVERNIZZI Le giornate di otto studenti del Liceo Giorgio Buchner impegnati in un progetto Erasmus+ in Lussemburgo si stanno configurando come un’ ... ilgolfo24.it Erasmus Days al Liceo Linguistico Falcone di BergamoIn occasione della celebrazione degli #ErasmusDays Edizione 2025, la Stampa è invitata sabato 18 ottobre alle ore 10 al Liceo Linguistico Giovanni Falcone di Bergamo, nella sede di Via Dunant, per l ... bergamonews.it ERASMUS DAY 4: Tra Scienza, Mindfulness e Radici profonde! Il quarto giorno del nostro viaggio Erasmus è stato un incredibile mix di innovazione, natura e tradizioni, capace di toccare le corde più profonde dei nostri cuori! Ecco i momenti ch - facebook.com facebook