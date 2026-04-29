Mille studenti del liceo Marconi nell' auditorium Flaiano per l' Erasmus Day

Da ilpescara.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Circa mille studenti del liceo Marconi si sono riuniti nell’auditorium Flaiano per partecipare all’Erasmus Day, evento organizzato dalla scuola. La mattinata si è svolta con un pubblico numeroso, composto principalmente da studenti del primo e secondo anno, che hanno assistito a presentazioni e attività legate alle opportunità di mobilità europea. L’iniziativa ha coinvolto anche insegnanti e rappresentanti di enti che si occupano di programmi europei.

Un teatro gremito, circa mille studenti del biennio, entusiasmo e uno sguardo rivolto all’Europa. Si è tenuto nella mattinata di martedì 28 aprile all’auditorium Flaiano l’Erasmus Day promosso dal liceo statale “G. Marconi”, appuntamento dedicato alla diffusione delle esperienze di mobilità.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Notizie correlate

Riconoscimenti: il liceo “E. Montale' tra le dieci scuole italiane premiate nell’ambito del programma Erasmus+L'istituto pontederese si è distinto nelle azioni di internazionalizzazione e partecipazione alle iniziative del progetto europeo L’iniziativa ha...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Pescara, mille studenti al Flaiano per l’Erasmus Day del Liceo Marconi; monacodibaviera Archivi; Collisioni. Brahms vs Pink Floyd; Montesilvano. Para cycling road world cup, la 1ª edizione della Coppa del Mondo.

erasmus day mille studenti del liceoErasmus+ in Lussemburgo, gli studenti del Buchner tra scuola e cittadinanza attivaDI GUIDO INVERNIZZI Le giornate di otto studenti del Liceo Giorgio Buchner impegnati in un progetto Erasmus+ in Lussemburgo si stanno configurando come un’ ... ilgolfo24.it

Erasmus Days al Liceo Linguistico Falcone di BergamoIn occasione della celebrazione degli #ErasmusDays Edizione 2025, la Stampa è invitata sabato 18 ottobre alle ore 10 al Liceo Linguistico Giovanni Falcone di Bergamo, nella sede di Via Dunant, per l ... bergamonews.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.