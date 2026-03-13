Grumello | rogo notturno 8 feriti e 6 squadre al lavoro

Nella notte, un incendio ha interessato una palazzina residenziale a Grumello del Monte, in provincia di Bergamo, causando l’evacuazione di otto persone. Sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme. Otto feriti sono stati soccorsi sul luogo dell’incendio.

Un rogo notturno ha colpito una palazzina residenziale a Grumello del Monte, in provincia di Bergamo, provocando l’evacuazione immediata di otto persone. L’allarme è scattato alle 2.40 della notte del 13 marzo 2026, costringendo i residenti a lasciare l’edificio mentre le fiamme si propagavano rapidamente all’interno dei tre piani. Tutti gli abitanti sono stati messi in salvo e trasferiti in ospedale per accertamenti legati all’inalazione di fumo. Sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco con mezzi specializzati partiti dalla sede centrale e dai distaccamenti di Romano di Lombardia e Palazzolo sull’Oglio. Le operazioni di spegnimento proseguono ancora, con il supporto dei carabinieri nelle procedure di soccorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

