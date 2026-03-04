Progetto e recupero della Tofano il Comune incontra la Soprintendenza

Ieri mattina, il Comune di Nocera Inferiore e la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino hanno incontrato per discutere del progetto di recupero della Caserma Tofano. Durante l'incontro è stato deciso di avviare un percorso di valorizzazione dell'area, coinvolgendo le parti interessate. La discussione ha riguardato le prime fasi del progetto e le modalità di intervento.

Sull'incontro ha diffuso, invece, una nota il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a firma del capogruppo Giuseppe Odoroso e della consigliera Rosa Giordano. "L’amministrazione comunale ha dimostrato ancora una volta mala fede e mancanza di rispetto nei confronti delle minoranze in consiglio. Ieri si è tenuto un incontro con la soprintendenza per discutere della valorizzazione della Caserma Tofano e il sindaco, nei suoi entusiastici annunci social, ha però dimenticato di dire che per questo incontro non ha ritenuto di informare le minoranze. Si escludono sistematicamente le minoranze dai tavoli tecnici su uno dei monumenti più significativi della città: non è solo uno sgarbo istituzionale, è una ferita al diritto di rappresentanza dei cittadini. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

