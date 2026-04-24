Fontana Antica prioritario il restauro Il Comitato assicura | Impegno per eseguire il progetto

L’antica fontana di piazza Aldo Moro a Gallipoli necessita di un intervento di restauro prioritario. Il Comitato incaricato ha confermato l’impegno a portare avanti il progetto di recupero. Negli ultimi mesi, le numerose piogge hanno suscitato preoccupazioni circa le condizioni strutturali dell’opera, con segnali di deterioramento che richiedono un intervento tempestivo per garantire la conservazione.

GALLIPOLI – Lo stato di “salute” dell’antica fontana di piazza Aldo Moro a Gallipoli è sempre al centro dell’attenzione e soprattutto dopo le ondate di maltempo degli ultimi mesi cresce l’apprensione sulle ripercussioni che potrebbero aver ancor più acuito le crepe e minato la stabilità del.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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