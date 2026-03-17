Puglia | Cantieri di antimafia sociale 2.0 con 6 milioni di euro destinati a finanziare progetti educativi culturali e sociali

La Regione Puglia ha aperto il bando “Cantieri di antimafia sociale 2.0” con un finanziamento di 6 milioni di euro. Il fondo è destinato a sostenere progetti educativi, culturali e sociali rivolti ai giovani tra i 14 e i 25 anni. La pubblicazione del bando rappresenta l’avvio di un’iniziativa rivolta a coinvolgere i giovani in attività di promozione sociale.

La Regione Puglia ha pubblicato il bando “Cantieri di antimafia sociale 2.0”, con 6 milioni di euro destinati a finanziare progetti educativi, culturali e sociali rivolti ai giovani tra i 14 e i 25 anni. I progetti potranno durare fino a 24 mesi e ottenere contributi significativi, con attività che spaziano dalla cultura alla comunicazione, dall’arte alla legalità. Chi opera nel Terzo Settore sa che il cambiamento passa dal lavoro quotidiano e dalla presenza nei territori. Questo bando è un’occasione per dare ancora più forza a quel lavoro. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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