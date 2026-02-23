Fondi Ue presentati 52 progetti per 484 milioni di euro per l' avviso Step | Dalle imprese forte risposta

"Il numero di progetti presentati per l'avviso Step dimostra la forte risposta da parte del sistema produttivo alle opportunità messe in campo dalla Regione. A testimoniarlo è anche la partecipazione non solo di imprese locali ma anche nazionali ed europee sempre più interessate a investire nell'Isola". Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commenta il primo esito dell'avviso Strategic Technologies for Europe Platform (Step) finanziato nell'ambito del Pr Fesr Sicilia 2021-2027. In totale, sono stati presentati 52 progetti per un valore complessivo di circa 484 milioni di euro.