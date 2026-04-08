Nella regione Emilia-Romagna sono stati bocciati diversi progetti cinematografici, tra cui il documentario su Giulio Regeni intitolato ‘Tutto il male del mondo’. La decisione riguarda film sviluppati o in fase di lavorazione che non hanno ricevuto fondi dal ministero. La notizia arriva in un momento in cui si verifica una sorpresa anche per altri lavori, evidenziando una situazione di esclusione di alcuni progetti dal finanziamento pubblico.

Bologna, 8 aprile 2026 – Non solo il documentario su Giulio Regeni, ‘Tutto il male del mondo’, ma anche lavori sviluppati o in lavorazione in Emilia-Romagna. Sono film non ammessi ai finanziamenti del ministero della Cultura: parliamo, ad esempio, di Piercing, il nuovo film della regista imolese Margherita Ferri o di ‘ Aldro Vive’, di Manuel Benati. Sotto la lente ci sono dunque le graduatorie definitive pubblicate sul sito del ministero. In questi giorni si è molto parlato dell’esclusione del film di Simone Manetti, prodotto da Mario Mazzarotto per Ganesh e da Fandango, sul ragazzo sequestrato, torturato e ucciso dal regime di Al Sisi. Un film, tra l’altro, già uscito nelle sale e premiato con il Nastro d’Argento per la legalità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Film senza fondi ministeriali, non solo Regeni. Sorpresa anche per l'Emilia-Romagna: quali sono quelli bocciati

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