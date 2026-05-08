In un episodio recente del podcast di Roddick, Fabio Fognini ha commentato la sua partita contro Carlos Alcaraz a Wimbledon, affermando che si sente sollevato di aver perso. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione degli appassionati di tennis, che hanno seguito con interesse le sue parole. Fognini ha anche discusso di altri aspetti della competizione e delle proprie sensazioni durante il torneo.

Fabio Fognini torna a parlare della sfida contro Carlos Alcaraz a Wimbledon e sorprende con una confessione inattesa: “Per fortuna ho perso”. Nel podcast con Andy Roddick, il ligure racconta di aver giocato una delle migliori partite Slam della sua carriera, pur convivendo con problemi fisici ormai difficili da gestire. Fognini spiega che una vittoria avrebbe complicato ulteriormente la situazione, rivelando anche i pensieri e le emozioni vissute negli ultimi mesi della sua carriera.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fognini su Alcaraz: “Per fortuna ho perso a Wimbledon”. Show al podcast di Roddick

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