Durante un'intervista, il tennista italiano ha dichiarato che la sconfitta contro Alcaraz gli ha evitato un risultato peggiore, portandolo a decidere di ritirarsi. Ha spiegato che il suo stato fisico ha avuto un ruolo determinante nella scelta di concludere la carriera, sottolineando come il dolore e la fatica accumulati abbiano influito sulla sua decisione finale. La partita contro Alcaraz si è rivelata un punto di svolta per il suo percorso sportivo.

? Domande chiave Perché la sconfitta contro Alcaraz ha salvato Fognini da un disastro?. Come ha influito il corpo di Fognini sulla sua decisione finale?. Cosa ha detto il ligure riguardo al dominio dei Big Three?. Perché il tennis italiano oggi supera il calcio secondo Fognini?.? In Breve Difficoltà fisiche negli ultimi 3 anni per infortzi e recuperi di 10 giorni.. Era dominata da Federer, Nadal, Djokovic, Murray e Del Potro.. Confronto ironico con Flavia Pennetta e l'intervista al podcast di Andy Roddick.. Crescita del tennis italiano grazie al successo di Jannik Sinner.. Durante l’intervista al podcast di Andy Roddick, Fabio Fognini ha rivelato come la sconfitta contro Carlos Alcaraz a Wimbledon rappresenti il momento decisivo per il ritiro dal tennis professionistico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fognini: “Perdere con Alcaraz è stata una fortuna per il ritiro

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