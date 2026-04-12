Fognini | Sinner e Alcaraz sono due numeri uno e il terzo incomodo non c' è La mia finale? Mai più rivista

Fognini ha dichiarato che Sinner e Alcaraz sono i due migliori giocatori attuali, senza un terzo incomodo. Ha anche affermato di non voler più rivedere la finale vinta nel 2019 a Montecarlo, torneo in cui ha conquistato il suo primo titolo Masters 1000 diventando il primo italiano a ottenere questo risultato. Ricorda con un pizzico di tensione la semifinale contro Nadal, che definisce come un momento di grande pressione.

Era il 21 aprile 2019, il giorno di Pasqua. E l’Italia del tennis vide finalmente la luce. C’era un posto nell’alto dei cieli anche per noi, grazie a quel geniaccio di Fognini. Fabio principe di Montecarlo, il primo giocatore italiano a vincere un torneo Masters 1000 dal 1990, anno di introduzione di questa categoria di tornei. L’apertura delle porte del paradiso, il primo tassello della grande resurrezione azzurra. Oggi, dopo sette anni, toccherà a Jannik Sinner, l’uomo che ha portato a compimento il nostro rinascimento, provare a rimettere il tricolore sul pennone più alto della Rocca. Fabio, la finale annunciata: Sinner contro Alcaraz. Sempre loro.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fognini: "Sinner e Alcaraz sono due numeri uno, e il terzo incomodo non c'è. La mia finale? Mai più rivista" Chi vince la serata cover di Sanremo 2026, ci sono due favoritissimi: ma occhio al terzo incomodoUna delle serate più attese dell?intero Festival di Sanremo è quella delle Cover: un mix di energia e fantasia che permette agli artisti di liberarsi... Jannik Sinner, "uno dei più forti della storia": Fognini scende in campo"Sinner ha perso contro il miglior giocatore della storia e secondo me non bisogna farne un dramma.