Foggia capitale della pace | convegno e XIII Marcia Emmaus-Amendola con ospiti nazionali

Nel fine settimana del 9 e 10 maggio, Foggia ospiterà un convegno e la XIII Marcia Emmaus-Amendola, eventi che coinvolgeranno relatori provenienti da diverse parti del paese. La manifestazione si concentrerà su temi legati alla pace, con interventi che spaziano da richieste rivolte ai governi a impegni individuali. L’iniziativa vede la partecipazione di ospiti nazionali ed è rivolta a sensibilizzare sull’importanza del dialogo e della collaborazione.

Sabato 9 e domenica 10 maggio Foggia sarà “capitale” della pace. La XIII edizione della Marcia Comunità Emmaus-Amendola assume portata nazionale con ospiti e adesioni di storiche associazioni e movimenti: da Emergency a Pax Christi, da un Ponte Per alla Rete Italiana Pace e Disarmo. Durante la ‘due giorni’, promossa dal Coordinamento provinciale Capitanata per la Pace e dalla Rete dei Comitati per la pace di Puglia, il capoluogo dauno diventerà luogo simbolico e centro nevralgico di riflessione e di rilancio delle istanze pacifiste. “Contro i re e le loro guerre, la Puglia sceglie la pace e il disarmo”: così recita l’appello dei promotori, le cui richieste sono rivolte sia ai governi sia ai singoli cittadini e cittadine.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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