Dsa a Firenze il convegno Ho una caratteristica in + | inclusione e nuove tecnologie al centro della XIII edizione

A Firenze si è tenuto il convegno “Ho una caratteristica in +”, giunto alla sua XIII edizione, dedicato ai disturbi specifici dell’apprendimento. L’evento, promosso da Pillole di Parole, ha affrontato il tema dell’inclusione e delle nuove tecnologie, coinvolgendo professionisti e famiglie. Durante la giornata sono stati presentati strumenti e strategie per migliorare il supporto ai soggetti con Dsa.

Firenze, 21 marzo 2026 – Fare chiarezza sui disturbi specifici dell’apprendimento. Come ogni anno, grazie a Pillole di Parole i dsa tornano protagonisti grazie al convegno “ Ho una caratteristica in +”, giunto alla sua XIII edizione. Il titolo stesso del convegno pone l’accento sul fatto che i disturbi dell’apprendimento — dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia — sono caratteristiche specifiche dell’individuo e non certo una “malattia”. Non c’è quindi bisogno di una “cura”, bensì di adeguati strumenti (quali computer, mappe, sintesi vocale e altro), oltre che di insegnanti preparati sull’argomento, per poter adattare la didattica al singolo studente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dsa, a Firenze il convegno “Ho una caratteristica in +”: inclusione e nuove tecnologie al centro della XIII edizione Articoli correlati Crotone: Giornalisti cattolici al convegno tra etica, nuove tecnologie e ricerca della verità.Crotone si appresta ad accogliere un importante appuntamento per il giornalismo italiano, in particolare per la comunità dei giornalisti cattolici. Lions 108Tb: lo sport motore di valori e inclusione sociale al centro del convegno di San Rocco.Il convegno d’inverno del distretto Lions 108Tb, svoltosi ieri nell’auditorium di San Rocco, ha acceso i riflettori sul ruolo dello sport come... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Dsa a Firenze il convegno Ho una... Argomenti discussi: Didacta Firenze: un’occasione di scambio e aggiornamento professionale; AGGIORNATA - Da Pinocchio alla Kennedy Human Rights Italia: tutti gli eventi di Didacta.