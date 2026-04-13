Flotilla in viaggio per Gaza | Arturo Scotto racconta la sua scelta di imbarcarsi sulla Karma

Un nuovo evento si svolge a Brindisi con la presentazione della rassegna letteraria “Pagine Erranti – Brindisi città che legge”, organizzata dall’Aps Brindisi e le Antiche Strade in collaborazione con Feltrinelli Point. L’iniziativa si tiene presso la Casa di Quartiere Accademia degli Erranti. Nel corso dell’appuntamento, viene anche raccontata la decisione di un attivista di imbarcarsi sulla nave Karma, impegnata in una missione verso Gaza.

BRINDISI - L’Aps Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività della Casa di Quartiere Accademia degli Erranti, presenta un nuovo appuntamento della rassegna letteraria “Pagine Erranti – Brindisi città che legge” in collaborazione con Feltrinelli Point Brindisi.L’incontro è fissato per.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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