Un giornalista ha condiviso la propria esperienza a Caserta riguardo alla Flotilla diretta a Gaza, affrontando gli aspetti legati alla narrazione dell’evento e al suo impatto nel contesto geopolitico del Medio Oriente tra agosto e ottobre dello scorso anno. Si è anche parlato dell’importanza simbolica di Gerusalemme e del suo patriarcato, con particolare riferimento alla figura del Cardinale Pizzaballa.

Che cosa è stata la Flotilla per Gaza? Come è stata raccontata? Che cosa ha rappresentato tra agosto e ottobre scorso nello scacchiere geopolitico del Medio Oriente? Perché un ruolo fondamentale in quelle terre ha il patriarcato di Gerusalemme con il Cardinale Pierbattista Pizzaballa e perché intervenne anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella, invitando la flottiglia a consegnare al Patriarcato gli aiuti alimentari per Gaza raccolti in Italia. L’Ucsi Caserta, l’unione dei giornalisti cattolici casertani, prova così a intervenire nel racconto del presente spiegando e chiarendo i buchi neri che la narrazione mediatica e via social spesso non illuminano, ma confondono ulteriormente. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - "Flotilla. Il viaggio verso Gaza", Scotto racconta la sua esperienza a Caserta

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