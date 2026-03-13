McKennie svela | Mi sono sempre sentito a casa qui alla Juve Un anno e mezzo fa volevano vendermi ma…

Il centrocampista della Juventus ha recentemente dichiarato di sentirsi a suo agio nella squadra e di aver sempre considerato il club come una seconda casa. Ha anche ricordato che circa un anno e mezzo fa ci fu un tentativo di cessione, ma ha preferito non approfondire i dettagli di quella situazione. Le sue parole riflettono un legame forte con il club, nonostante le vicende passate.

McKennie svela: «Mi sono sempre sentito a casa qui. Un anno e mezzo fa.». Le dichiarazioni del centrocampista che ha rinnovato da poco tempo. Weston McKennie è intervenuto a The Cooligans: di seguito le parole del centrocampista che da poco ha rinnovato il suo contratto con la Juventus. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO JUVE – « Il mio tempo alla Juve è stato un ottovolante emotivo. Penso che sia una relazione piuttosto pubblica, sì, una relazione pubblica come si può dire. Però mi sono sempre sentito a casa qui e ho sempre sentito di appartenere a questo posto » FIDUCIA – « E come hai detto, io rimango sempre fedele a ciò in cui credo e alla fine credo in me stesso più di quanto facciano gli altri, e penso che sia questo che mi ha portato avanti nella mia carriera molte volte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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