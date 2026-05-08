Fiumicino finta segnalazione di bonifico | sventata una truffa telefonica

A Fiumicino, un'utente ha ricevuto una notifica sul cellulare che indicava un bonifico in corso. La comunicazione, falsa, aveva l’obiettivo di ingannare la persona e portarla a fornire dati sensibili. La segnalazione tempestiva ha permesso di evitare che la truffa si concretizzasse. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e sui metodi utilizzati dai truffatori.

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Fiumicino, 8 maggio 2026 – Una notifica ricevuta sul cellulare può trasformarsi in pochi minuti in un tentativo di truffa studiato nei minimi dettagli. È quanto accaduto oggi, 8 maggio 2026, a una giovane residente nel territorio di Fiumicino, vittima di un sofisticato raggiro telefonico sventato grazie all’intervento degli specialisti informatici della Non Solo Smartphone di Fiumicino, partner del gruppo M5D Group. La ragazza aveva ricevuto un SMS allarmante in cui veniva segnalato un bonifico di ingente importo in uscita dal proprio conto corrente verso un nominativo sconosciuto. Nel messaggio veniva inoltre indicato un numero da contattare “urgentemente” per bloccare l’operazione.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Bonifico da 48mila euro bloccato in tempo: truffa a un’anziana sventata per un soffioSolarolo (Ravenna), 9 marzo 2026 – Tentata truffa ai danni di un’anziana: i carabinieri bloccano un bonifico da ben 48mila euro. Truffa sventata alla Banca di Imola . Bloccato bonifico da 98mila euro . Cliente salvata grazie al personaleUn bonifico da quasi centomila euro chiesto con urgenza allo sportello, destinato a un presunto avvocato per il pagamento di spese legali.