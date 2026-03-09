Bonifico da 48mila euro bloccato in tempo | truffa a un’anziana sventata per un soffio

A Solarolo, in provincia di Ravenna, i carabinieri sono intervenuti per fermare un tentativo di truffa ai danni di un'anziana. Durante l’operazione, sono stati bloccati un bonifico di 48.000 euro e l’azione fraudolenta è stata neutralizzata in tempo. L’intervento si è concluso con il sequestro della somma e l’arresto di un sospetto.

Solarolo (Ravenna), 9 marzo 2026 – Tentata truffa ai danni di un’anziana: i carabinieri bloccano un bonifico da ben 48mila euro. Nei giorni scorsi i militari dell’Arma della Stazione di Solarolo hanno sventato una truffa ai danni di un’anziana del posto, riuscendo a recuperare l’intera somma che la vittima era stata indotta a versare. La telefonata truffa del finto maresciallo. La pensionata è stata contattata telefonicamente da un individuo che, con tono rassicurante, si è presentato come un ‘maresciallo dei carabinieri’. Il malfattore è riuscito a convincere la donna della necessità di effettuare con urgenza un bonifico di quasi 48mila euro su una carta prepagata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bonifico da 48mila euro bloccato in tempo: truffa a un’anziana sventata per un soffio Articoli correlati Con la truffa del finto carabiniere chiedono un bonifico da 48mila euro: sventato il raggiroIl repentino intervento dei veri Carabinieri ha permesso di bloccare il bonifico già disposto da un'anziana: proseguono le indagini per rintracciare... Truffa sventata: anziana salvata da 4.500 euro di truffaUn ufficio postale della provincia di Chieti ha sventato una truffa ai danni di un'anziana cliente, evitando che la donna prelevasse 4. Approfondimenti e contenuti su Bonifico da 48mila euro bloccato in... Bonifico da 48mila euro bloccato in tempo: truffa a un’anziana sventata per un soffioTempestivo intervento dei carabinieri di Solarolo che si sono precipitati in banca, non appena hanno ricevuto la segnalazione allarmata da parte di un’anziana che aveva ricevuto una strana chiamata ... ilrestodelcarlino.it Tentano la truffa del finto maresciallo ai danni di un’anziana: bloccato un bonifico da 48mila euroFrode sventata grazie all'intervento tempestivo dei militari, contattati dalla donna per assicurarsi della ricezione del pagamento ... ravennaedintorni.it