Oggi a Firenze si assiste alla realizzazione di un nuovo ponte sull’Arno, tra Bellariva e il Parco dell’Anconella. La fase conclusiva della costruzione si svolge con una manovra spettacolare che viene trasmessa in diretta, attirando l’attenzione di molti passanti e operatori sul cantiere. L’evento rappresenta un momento importante per il completamento dell’opera, che si inserisce nel quadro degli interventi di riqualificazione urbana.

Il varo della gigantesca struttura tra Bellariva e il Parco dell’Anconella. Dopo 45 anni dal viadotto di Varlungo prende forma il nuovo collegamento sul fiume Firenze, 27 febbraio 2026 – È il giorno della "manovra show”. Oggi, venerdì 27 febbraio, prende forma il nuovo ponte sull’Arno tra Bellariva e il Parco dell’Anconella. Un momento attesissimo dai fiorentini: a 45 anni dalla realizzazione del viadotto di Varlungo, la città vede nascere un nuovo collegamento tra le due sponde del fiume. L’inaugurazione del ponte è prevista tra la fine di maggio e giugno 2026. Qua sotto la diretta del varo, con tutti gli aggiornamenti, le foto e i video della spettacolare manovra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, nasce il nuovo ponte sull’Arno: la spettacolare manovra in diretta

Leggi anche: C’è la data: Firenze, venerdì 27 febbraio il varo del nuovo ponte sull’Arno: orari e come assistere

Tramvia Firenze: nuovo ponte sull’Arno tra Bellariva e l’Anconella. Il varo venerdì 27FIRENZE – È stato programmato per venerdì mattina, 27 febbraio 2026, il cosiddetto “varo strutturale” del nuovo ponte sull’Arno tra Bellariva e il...

