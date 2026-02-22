Firenze il Tar dà ragione al Comune | dal 1° aprile stop totale ai monopattini

Il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso del Comune di Firenze contro l’uso dei monopattini, motivando la decisione con il rischio per la sicurezza stradale. Da aprile, i mezzi saranno vietati in tutta la città, seguendo l’esempio di altre metropoli europee come Parigi e Madrid. Il Comune insiste sulla priorità di tutelare pedoni e ciclisti, eliminando i monopattini dai percorsi cittadini. La decisione interessa numerosi utenti che usano quotidianamente questi mezzi.

Dal primo aprile i monopattini elettrici a noleggio spariranno dalle strade di Firenze. La decisione è ufficiale: il Tar della Toscana ha respinto l'istanza cautelare presentata da Bird contro la delibera del Comune e Palazzo Vecchio va avanti senza tentennamenti: lo sharing nel capoluogo toscano sarà bandito. È una scelta che fa rumore. Perché Firenze diventerà la prima città italiana a dire addio in modo definitivo al noleggio dei monopattini elettrici. E perché il caso potrebbe fare scuola in altre amministrazioni alle prese con gli stessi problemi., La conferma dello stop arriva dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, che ha rigettato la richiesta di sospensione urgente avanzata da Bird. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Stop ai monopattini a Firenze, il Tar non sospende la deliberaIl Tribunale amministrativo ha respinto la richiesta di sospendere la delibera del Comune di Firenze che vieta l’uso dei monopattini dal primo aprile.

Monopattini a Firenze: Bird ricorre al Tar contro lo stop del Comune. Assessore Giorgio: “Il servizio di sharing non garantisce il casco”Bird ha fatto ricorso al Tar contro la decisione del Comune di sospendere il servizio di monopattini in sharing a Firenze.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il Tar dà ragione a Firenze: da aprile saranno vietati i monopattini elettrici; Stop ai monopattini a Firenze, il Tar non sospende la delibera; Monopattini, battaglia legale. Il Tar dà ragione al Comune. Stop confermato ad aprile; Parterre, Libertà Entertainment all’attacco del Comune: Ricorso al Tar. Danni per 3 milioni.

Il Tar dà ragione a Firenze: da aprile saranno vietati i monopattini elettriciIl ricorso dell'azienda internazionale Bird è stato rigettato. Il capoluogo sarà il primo in Italia a imporre lo stop. Per il Comune è impossibile ... avvenire.it

Stop a Firenze a servizio monopattini, Tar non sospende deliberaIl Tar della Toscana ha respinto la richiesta di sospensiva della delibera con cui il Comune di Firenze ha deciso lo stop del servizio di monopattini in sharing attivo in città a partire dall'1 aprile ... ansa.it

Il Tar dà ragione a Firenze: da aprile vietati i monopattini elettrici Rigettato il ricorso della multinazionale Bird Firenze, dopo Madrid e Parigi, è la terza città a imporre lo stop Per il Comune è impossibile arginare «l'uso scorretto» Andrea Ceredani x.com

Dal primo aprile stop ai monopattini in sharing. Il tar ha dato ragione al comune di Firenze, respingendo il ricorso della Bird, una delle società che operano nel capoluogo che annuncia: "La battaglia non è finita". - facebook.com facebook