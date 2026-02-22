Firenze il Tar dà ragione al Comune e dal 1 aprile sarà stop totale ai monopattini

Il Tar ha deciso che i monopattini elettrici a noleggio non possono più circolare a Firenze, causa il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza. La decisione si basa sulle recenti segnalazioni di comportamenti pericolosi da parte di alcuni utenti e sulla carenza di controlli adeguati. Dal primo aprile, le strade della città resteranno prive di questi mezzi, che erano stati introdotti solo pochi anni fa. Firenze si prepara a una rivoluzione nel modo di muoversi in città.

Dal primo aprile i monopattini elettrici a noleggio spariranno dalle strade di Firenze. La decisione è ufficiale: il Tar della Toscana ha respinto l'istanza cautelare presentata da Bird contro la delibera del Comune e Palazzo Vecchio va avanti senza tentennamenti: lo sharing sarà bandito. È una scelta che fa rumore. Perché il capoluogo toscano diventerà la prima città italiana a dire addio in modo definitivo al noleggio dei mezzi elettrici. E perché il caso potrebbe fare scuola in altre amministrazioni alle prese con gli stessi problemi. I giudici, in questa fase, non sono entrati nel merito della legittimità complessiva del provvedimento, ma hanno ritenuto non sussistenti i presupposti per bloccarlo immediatamente. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

