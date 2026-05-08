Il presidente della Repubblica ha visitato ieri Firenze, concludendo la sua giornata nella città toscana. Durante il pomeriggio, ha attraversato Piazzale Michelangelo ricevendo applausi dalla folla e si è recato all’Istituto universitario europeo. Sono state scattate numerose fotografie durante le tappe, attirando l’attenzione di cittadini e studenti presenti lungo il percorso. La visita si è svolta senza incidenti e si è conclusa nel rispetto delle normali procedure ufficiali.

All’arrivo Mattarella, applaudito dalle persone presenti, è stato accolto dall’abate padre Bernardo Francesco Gianni e dalla direttrice dell’Agenzia del Demanio Alessandra dal Verme. Presenti anche la sindaca di Firenze, Sara Funaro, e la presidente del Consiglio regionale della Toscana, Stefania Saccardi. In precedenza, Mattarella era stato, oltre che ad assistere al giuramento della Scuola Marescialli e Brigadieri dei carabinieri, anche nella storica sede della School of European and Transnational Governance (Iue). Mattarella ha visitato privatamente gli ambienti appena riqualificati dall’Agenzia del Demanio nell’ambito del Piano Città degli Immobili Pubblici.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze, Mattarella a San Miniato: applaudito al passaggio da Piazzale Michelangelo e all’Istituto universitario europeo (Foto)

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