I sassi che raccontano Fano e la fanesitudine | al Teatro della Fortuna la mostra ' Arcòra

A Fano, al Teatro della Fortuna, è aperta la mostra 'Arcòra' dedicata ai sassi raccolti sulla riva. Stefano Furlani ha trasformato questi oggetti in testimonianze di legami e silenzi, catturando l’essenza della città e della sua cultura. L’esposizione si concentra sulla narrazione attraverso elementi naturali, offrendo uno sguardo diretto sulla relazione tra il paesaggio e la comunità locale.

Fano (Pesaro e Urbino) giovedì 12 marzo 2026 - Il mare, i legami, il silenzio che parla. E quei sassi raccolti sulla riva che, nelle mani di Stefano Furlani, diventano storie. È questo lo spirito di “Arcòra. Quello che resta”, la mostra che fino all’11 aprile anima il foyer del Teatro della Fortuna e che rappresenta il terzo e ultimo capitolo della rassegna “Il foyer racconta l’arte a Fano”, promossa da Artemista in collaborazione con la Fondazione Teatro della Fortuna. «Abbiamo avuto la gioia di lavorare con la Fondazione Teatro e di costruire questa rassegna d’arte – spiegano Umberto Gennari e Samuele Bertini di Artemista – articolata in tre episodi: il primo con Paolo De Signore, il secondo con Silvana Sisi e la mostra “Sisi 26”, e ora con il più fanese dei fanesi, Stefano Furlani». 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

