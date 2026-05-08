Una donna è stata minacciata con una lama da un gruppo di giovani mentre passeggiava con il suo cane in una zona di Firenze. Durante l’aggressione, sono stati rivolti insulti sul suo peso e sono stati fatti commenti offensivi. La donna ha riferito di essere stata accerchiata dai ragazzini, che l’hanno minacciata e aggredita verbalmente, dopo che il suo cane ha iniziato ad abbaiare.

Firenze, 8 maggio 2026 – Insulti sul peso, minacce e un gruppo di ragazzini che la accerchia mentre passeggia col cane. È ancora sotto choc la donna di 41 anni che sarebbe stata aggredita da un gruppo di minorenni ai giardini Norma Cossetto, a Sorgane. La vicenda è stata denunciata ai carabinieri. “Tutto è iniziato intorno alle 19 – racconta –, mentre mi trovavo nell’area cani”. Al passaggio di due ragazzi in bici all’esterno della recinzione, il cane avrebbe iniziato ad abbaiare. “Come fanno tutti i cani”, precisa. A quel punto sarebbero partiti i primi insulti. “Hanno detto: ‘Ecco il cane bastardo e la donna bastarda’. All’inizio non ho risposto, poi ho chiesto soltanto di lasciarci in pace”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, donna minacciata con una lama dalla baby gang: “Aggredita solo per l’abbaiare del cane”

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