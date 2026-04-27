Amputata una gamba alla donna aggredita dal suo pitbull a Ischia ieri Il cane ucciso dalla Polizia

Una donna è stata aggredita ieri a Barano d'Ischia dal suo cane di razza pitbull mentre gli stava dando da mangiare. L'animale è stato ucciso dalla Polizia intervenuta sul posto. La donna, ferita gravemente, è stata portata in ospedale ed è attualmente ricoverata in Rianimazione, dove si trova dopo l'amputazione di una gamba.

È ricoverata in Rianimazione la donna che ieri, a Barano d'Ischia, è stata aggredita dal suo pitbull mentre gli dava da mangiare; i medici hanno dovuto amputarle una gamba.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Donna aggredita da un pitbull a Ischia, amputata una gambaTempo di lettura: 2 minutiE’ ricoverata in ospedale in gravi condizioni – ed ha subito l’amputazione della gamba sinistra – la donna aggredita ieri... Gamba amputata per la donna aggredita dal pitbull: per salvarla i poliziotti sparano e ammazzano il caneUna donna è stata aggredita ferocemente ieri allo Schiappone, suggestiva località di Barano d'Ischia, dal pitbull del compagno, che l'ha azzannata... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Amputata una gamba alla bimba rimasta incastrata nel tosaerba; Ravenna, gamba amputata dopo una normale operazione per la protesi al ginocchio: Dopo l'intervento per sei anni non hanno diagnosticato un'infezione, avrà 650.000 euro; Treviso, amputata una gamba alla bimba travolta dal tosaerba guidato dal padre; Salvata la gamba alla bimba di 18 mesi travolta dal tosaerba a Loria vicino Treviso: È ancora gravissima. Salvata la gamba alla bimba di 18 mesi travolta dal tosaerba a Loria vicino Treviso: È ancora gravissimaTreviso, incidente domestico: amputata una gamba alla bambina di 18 mesi travolta dal tosaerba guidato dal padre ... virgilio.it Amputata una gamba alla donna aggredita dal suo pitbull a Ischia ieri. Il cane ucciso dalla PoliziaÈ ricoverata in Rianimazione la donna che ieri, a Barano d'Ischia, è stata aggredita dal suo pitbull mentre gli dava da mangiare; i medici hanno dovuto ... fanpage.it LORIA (TV). SCHIACCIATA DAL TAGLIAERBA DEL PAPA’, GAMBA AMPUTATA ALLA BIMBA DI 18 MESI È stata amputata a una gamba la bimba di un anno e mezzo schiacciata dal trattorino tosaerba del papà, sabato pomeriggio, a Ramon di Loria (Tv). È st - facebook.com facebook Ischia, si aggrava la donna azzannata dal pitbull poi abbattuto dalla polizia: amputata una gamba x.com