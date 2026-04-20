Alla Galleria Il Ponte la mostra di Ulrich Egger La solitudine dell' architettura
Alla Galleria Il Ponte è in corso una mostra dedicata a Ulrich Egger, che presenta una selezione di fotosculture realizzate dal primo decennio del 2000 fino ai giorni nostri. La rassegna raccoglie alcune delle sue opere più significative, offrendo uno sguardo sulla sua produzione artistica nel corso degli anni. La mostra si inserisce nel programma espositivo della galleria, che prosegue con questa monografica dedicata all’artista.
Il Ponte prosegue la stagione espositiva con una monografica dedicata a Ulrich Egger, del quale vengono presentate fotosculture dai primi anni Duemila ad oggi.La mostra "Ulrich Egger. La solitudine dell’architettura" si dipana nei due piani della galleria attraverso una selezione di lavori di.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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