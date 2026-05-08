Fiorentina-Genoa i provvedimenti di circolazione

Domenica 10 maggio si giocherà la partita di Serie A tra Fiorentina e Genoa. Per l’occasione, sono stati adottati alcuni provvedimenti di circolazione stradale in città. Le strade intorno allo stadio saranno interessate da restrizioni e deviazioni durante le ore dell’evento. La polizia ha comunicato le misure necessarie per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento della partita.

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Firenze, 8 maggio 2026 - Domenica 10 maggio Fiorentina scenderà in campo contro il Genoa per il campionato di serie A. L’incontro si svolgerà a partire dalle 15 allo stadio Franchi. Su disposizione della Questura, è stata disposta una serie di provvedimenti di circolazione. In sostanza, i consueti divieti di transito e sosta scatteranno otto ore prima del fischio di inizio della partita. In viale Fanti (tra via Amari e viale Cialdini e tra viale Cialdini e il numero civico 203, controviali compresi) e viale Cialdini dalle 10 alle 20 saranno in vigore divieti di sosta; i divieti di transito scatteranno tre ore prima del fischio d’inizio. A...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiorentina-Genoa, i provvedimenti di circolazione Fiorentina-Genoa 1-1 | Georgsdottir risponde al rigore di Severini | #SerieAWomenAthora Notizie correlate Fiorentina-Parma, i provvedimenti di circolazioneFirenze, 7 marzo 2026 – Domenica 8 marzo la Fiorentina scenderà in campo contro il Parma per il campionato di serie A. Lunedì Fiorentina-Lazio, i provvedimenti di circolazioneFirenze, 11 aprile 2026 – Dopo la delusione della sconfitta rimediata contro il Crystal Palace nell'andata dei quarti di Conference League, la... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Fiorentina-Genoa al Franchi, scattano i divieti in zona stadio; Giudice Sportivo, arriva la decisione: salterà la gara contro la Fiorentina. Fiorentina-Genoa al Franchi, scattano i divieti in zona stadioTorna a giocare al Franchi la Fiorentina. Domenica 10 maggio, alle ore 15:00, i viola ospiteranno il Genoa. 055firenze.it Fiorentina-Genoa, probabili formazioni e dove vederla: Vanoli senza Kean, De Rossi punta su ColomboFiorentina-Genoa domenica 10 maggio alle 15 al Franchi: le probabili formazioni di Vanoli e De Rossi per la 36ª giornata di Serie A. Arbitra Massimi ... lifestyleblog.it De Rossi in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina Genoa: «Stagione finita per Messias, Norton-Cuffy non ci sarà. Se fosse una partita decisiva per la salvezza avrei fatto giocare Baldanzi dall’inizio» De Rossi in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina - facebook.com facebook Verso Fiorentina-Genoa: doppia seduta per Kean, decisione all'ultimo. Filtra ottimismo per Piccoli x.com