Fiorentina-Parma i provvedimenti di circolazione

Domenica 8 marzo, la Fiorentina affronterà il Parma in una partita di serie A a Firenze. Per l’evento, sono stati predisposti provvedimenti di circolazione e di sicurezza che interesseranno alcune vie della città. La polizia ha annunciato restrizioni al traffico e deviazioni per agevolare il regolare svolgimento dell’incontro e garantire l’ordine pubblico durante la giornata.

Firenze, 7 marzo 2026 – Domenica 8 marzo la Fiorentina scenderà in campo contro il Parma per il campionato di serie A. L'incontro si svolgerà a partire dalle 15 allo stadio Franchi. Su disposizione della Questura, è stata disposta una serie di provvedimenti di circolazione. In sostanza, i consueti divieti di transito e sosta scatteranno otto ore prima del fischio di inizio della partita. In viale Fanti (tra via Amari e viale Cialdini e tra viale Cialdini e il numero civico 203, controviali compresi) e viale Cialdini dalle 10 alle 20 saranno in vigore divieti di sosta; i divieti di transito scatteranno tre ore prima del fischio d'inizio.