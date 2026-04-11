Lunedì sera alle 20, allo stadio di Firenze, si gioca la partita tra Fiorentina e Lazio. La squadra viola torna in campo dopo aver perso contro il Crystal Palace nell’andata dei quarti di Conference League. Per l’occasione, sono stati predisposti provvedimenti di circolazione nel centro della città, con restrizioni al traffico e divieti di sosta lungo il percorso che collega lo stadio alle zone limitrofe.

Firenze, 11 aprile 2026 – Dopo la delusione della sconfitta rimediata contro il Crystal Palace nell'andata dei quarti di Conference League, la Fiorentina si rituffa sulla lotta salvezza e lunedì sera ospita la Lazio alle 20.45, in una partita fondamentale per gli uomini di Paolo Vanoli. Per la gara sono previsti una serie di provvedimenti di circolazione e si annuncia un lunedì delicato sul fronte del traffico, come sempre accade quando le partite sono durante la settimana. I divieti di transito e sosta – si legge in una nota di Palazzo Vecchio – scatteranno otto ore prima del fischio d'inizio della partita. In viale Fanti (tra via Amari e viale Cialdini e tra viale Cialdini e il numero civico 203, controviali compresi) e viale Cialdini dalle 15. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lunedì Fiorentina-Lazio, i provvedimenti di circolazione

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