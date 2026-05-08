Fiorentina-Genoa domenica 10 maggio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 10 maggio 2026 alle ore 15:00 si disputa la partita tra Fiorentina e Genoa all'Artemio Franchi, valida per la penultima giornata di Serie A. Il Genoa ha già raggiunto la salvezza matematica, mentre alla Fiorentina manca poco per ottenere la certezza di restare in massima serie. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati comunicati nelle ore precedenti l'incontro.

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Se il Genoa ha già conquistato la salvezza matematica, alla Fiorentina manca davvero poco ottenerla. Le due squadre si affrontano domenica all’Artemio Franchi per la terzultima giornata della Serie A. I gigliati sono chiamati a dare una risposta di carattere dopo il pesante 4-0 subito all’Olimpico della Roma la settimana scorsa. La sconfitta è stata. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Fiorentina-Genoa (domenica 10 maggio 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fiorentina-Genoa (domenica 10 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiSe il Genoa ha già conquistato la salvezza matematica, alla Fiorentina manca davvero poco ottenerla. Cremonese-Pisa (domenica 10 maggio 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronosticiLa sfida interna contro il Pisa è davvero l’ultimo occasione per la Cremonese di giocarsi, la salvezza e di evitare la retrocessione immediata in... Argomenti più discussi: Fiorentina-Genoa, Prevendita Settore Ospiti; Fiorentina-Genoa: probabili formazioni e statistiche; Fiorentina-Genoa, i provvedimenti di circolazione; Fiorentina-Genoa, le probabili formazioni della partita di Serie A.