Cremonese-Pisa domenica 10 maggio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 10 maggio 2026 alle ore 15:00 si terrà la partita tra Cremonese e Pisa. La sfida si svolge in un momento decisivo per la Cremonese, che cerca di ottenere punti per evitare la retrocessione in Serie B. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, mentre le quote e i pronostici sono già disponibili. La partita rappresenta l’ultima opportunità per la squadra di casa di cercare di rimanere in Serie A.

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