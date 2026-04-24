Genoa-Como domenica 26 aprile 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 26 aprile 2026 alle 15, si sfideranno Genoa e Como in una partita di campionato. Il Como cerca di risollevarsi dopo le recenti settimane difficili, che hanno portato all’eliminazione dalla Coppa Italia e a perdere terreno in classifica. Sono state rese note le formazioni ufficiali e i pronostici, mentre le quote sono state aggiornate in vista dell’incontro.

Il Como proverà a riprendersi dopo le ultime settimane negative che l’hanno portato all’eliminazione dalla Coppa Italia e a perdere il terreno dal quarto posto. I lariani fanno visita al Genoa nel prossimo turno di Serie A e sperano di tornare al successo per rilanciarsi nella corsa Champions, tenendo conto che al momento solo a. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Genoa-Como (domenica 26 aprile 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Notizie correlate Cremonese-Genoa (domenica 15 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Sfida bloccata e delicataQuello dello Zini fra la Cremonese e il Genoa è uno scontro salvezza a tutti gli effetti. Pisa-Genoa (domenica 19 aprile 2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronosticiNel programma del 33esimo turno di Serie A va in scena anche la sfida tra Pisa e Genoa, che si gioca alla Cetilar Arena domenica pomeriggio. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Genoa-Como | Info Settore ospiti ? - Como 1907; Genoa-Como: probabili formazioni e statistiche; Genoa-Como: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Il Como vuole tornare a vincere, Fabregas: Il Genoa è una squadra da Top Ten. Diretta Genoa Como | Streaming video tv: Fabregas rincorre la Champions League (Serie A, oggi 26 aprile 2026)Diretta Genoa Como streaming video tv: il Grifone è ad un passo dalla salvezza, i lariani si giocano le ultime speranze di quarto posto. ilsussidiario.net Dove vedere Genoa-Como in tv? Dazn o Sky, orarioScopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida allo stadio Ferraris, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A: le probabili scelte di De Rossi e Fabregas ... corrieredellosport.it Probabili formazioni di Genoa-Como #SkySport #SkySerieA x.com I convocati di De Rossi per Genoa Como Assenti Baldanzi ed Ekuban - facebook.com facebook