Praiano sequestrati 2000 mq | abusivo appartamento in zona protetta

Nella località di Praiano, sono stati sequestrati circa 2000 metri quadrati di terreno a causa di un appartamento realizzato senza autorizzazioni in una zona protetta. Le autorità hanno scoperto che i terrazzamenti presenti sul sito erano stati costruiti illegalmente, senza rispettare le norme urbanistiche vigenti. L'operazione è stata coordinata congiuntamente alla Guardia di Finanza, che ha preso parte alle verifiche e ai controlli sul territorio.

? Cosa scoprirai Come sono stati realizzati i terrazzamenti senza autorizzazione?. Chi ha coordinato l'operazione insieme alla Guardia di Finanza?. Quali macchinari sono stati rinvenuti ancora in uso nel cantiere?. Come verranno gestiti i materiali di risulta e il danno ambientale?.? In Breve Appartamento di 100 mq e nuovi terrazzamenti realizzati senza autorizzazione.. Macchinari da cantiere e residui di roccia rinvenuti sul terreno.. Responsabile denunciato alla Procura di Salerno per violazioni urbanistiche e ambientali.. Monitoraggio tecnico in corso per valutare i danni al versante costiero.. I militari del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli hanno posto i sigilli a un’area di 2000 mq a Praiano, dopo il ritrovamento di costruzioni abusive in una zona protetta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Praiano, sequestrati 2000 mq: abusivo appartamento in zona protetta Notizie correlate Leggi anche: Praiano, abusi edilizi: sequestrata area di 2000 mq, denunciato responsabile Abusivismo in Costiera: sequestro in una zona dichiarata di notevole interesse pubblico a PraianoSigilli ad un'area di circa 2000 mq a Praiano, in una zona dichiarata di notevole interesse pubblico e sulla quale sono stati realizzati nuovi... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Abuso edilizio nel salernitano: sequestrata area di 2000 metri quadrati; Abusivismo in Costiera: sequestro in una zona dichiarata di notevole interesse pubblico a Praiano; Praiano, abusi edilizi a picco sul mare: denunciato il responsabile. Praiano, abusi edilizi: sequestrata area di 2000 mq, denunciato responsabileAbusi edilizi nel cuore della Costiera Amalfitana. A Praiano, le Fiamme Gialle hanno sequestrato un’area di circa 2000 metri quadrati, denunciando il ... zon.it Abusi edilizi a Praiano, sequestrata area di 2000 mq: denunciato il responsabileStampaIl Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli mediante personale della Sezione Operativa Navale di Salerno, unitamente a personale della Polizia Locale e Ufficio Tecnico del ... salernonotizie.it CRONACA. LAVORI SU AREA DI INTERESSE PUBBLICO: SEQUESTRO A PRAIANO - facebook.com facebook