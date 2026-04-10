Polizia di Stato in festa per il 174° anniversario | il bilancio delle attività nell' Agrigentino

Oggi si celebra il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, con eventi e momenti di riflessione organizzati anche nella provincia di Agrigento. La giornata ha visto incontri e iniziative dedicate alla commemorazione della storia e delle attività delle forze dell’ordine nella regione. La ricorrenza è stata occasione per fare il punto sulle operazioni e i servizi svolti nel territorio locale.

La Polizia di stato celebra oggi il 174° anniversario dalla sua fondazione. Anche ad Agrigento la ricorrenza è stata onorata con una giornata di celebrazioni e momenti di riflessione sul ruolo delle forze dell’ordine nella società.Le iniziative sono iniziate alle 8,30 nella sede della questura. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Polizia di Stato: Miglionico ospita il 174° anniversario al CastelloVenerdì 10 aprile 2026, la città di Miglionico ospiterà le celebrazioni per il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Polizia di Stato: oggi le celebrazioni per il 174° anniversario dalla sua fondazioneOggi, venerdì 10 aprile, la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che si terrà, a... Temi più discussi: Un anniversario tra la gente: la Polizia celebra 174 anni di storia; 174° Anniversario della Fondazione della Polizia; Nuovi veicoli e nuove divise per i poliziotti delle Uopi; 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Polizia di Stato, oggi si celebra la festa del 174° anniversario della fondazioneStampaOggi la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che si terrà, a Roma, in Piazza del Popolo. Il tema del 174° Anniversario è La pol ... salernonotizie.it La Polizia di Stato compie 174 anni, Meloni: Storia di coraggio, dedizione e servizio alla NazioneOggi la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale in Piazza del Popolo a Roma. Per l'occasione sono arrivate le parole di omaggio dalla pre ... adnkronos.com Roma - 17° Anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato - #PoliziadiStato #ilmetropolitano #Roma x.com ROMA, GRANDE EVENTO PER IL 174° ANNIVERSARIO DELLA POLIZIA DI STATO: PIAZZA DEL POPOLO SI TRASFORMA IN UN VILLAGGIO DELLA LEGALITÀ E DELLO SPORT Una vera e propria cittadella aperta al pubblico, tra sport, tecnologia, spetta - facebook.com facebook