Fincantieri ha chiesto un maxi risarcimento al Comune di Monfalcone le penali schizzano alle stelle

Fincantieri ha presentato al tribunale amministrativo una richiesta di risarcimento di 1,2 milioni di euro contro il Comune di Monfalcone. Contestualmente, sono in corso di accumulo penali che, al momento, si stimano possano raggiungere i 3,2 milioni di euro. Le parti coinvolte stanno affrontando una controversia che riguarda questioni economiche legate a contratti e impegni tra l'azienda e l'ente locale.

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"Fincantieri ha depositato al Tar una istanza per una richiesta di risarcimento di 1,2 milioni di euro nei confronti del Comune di Monfalcone, e a tale cifra si sommeranno penali - che andranno calcolate a consuntivo ma che intanto stanno maturando - che potrebbero arrivare a 3,2 milioni di euro".🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Incidente mortale a Tarquinia, chiesto maxi risarcimento da 735mila euroIl 17 gennaio del 2022 un uomo alla guida della sua Fiat Panda perse la vita in un tragico impatto contro un autocarro. Chiesto maxi risarcimento. Muore dopo l’intervento di riduzione dello stomaco. Il chirurgo a processoUn intervento di riduzione dello stomaco, poi le complicazioni: il ricovero in Terapia intensiva, un’operazione d’urgenza e, purtroppo, il decesso. Una raccolta di contenuti Fincantieri ha chiesto un maxi risarcimento al Comune di Monfalcone, le penali schizzano alle stelleDopo il deposito della richiesta al Tar, per un milione e 200 mila euro, spuntano le penali, pari a 800 mila euro a settimana, per le aree di cantiere che dovevano essere consegnate il 30 aprile ma ch ... triesteprima.it Fincantieri chiede un risarcimento da 1,2 milioni al Comune di Monfalcone. Ma la cifra potrebbe gonfiarsi…E' l'ultimo episodio di una polemica tra gruppo e amministrazione che si e' inasprita dopo il mancato rilascio di una deroga chiesta il 7 ottobre scorso dalla Fincantieri per consentire lavori notturn ... affaritaliani.it