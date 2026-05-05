Chiesto maxi risarcimento Muore dopo l’intervento di riduzione dello stomaco Il chirurgo a processo

Un uomo ha perso la vita dopo aver subito un intervento di riduzione dello stomaco. Dopo l’operazione, sono arrivate complicazioni che hanno portato al ricovero in terapia intensiva. È stato effettuato un intervento d’urgenza, ma nonostante i tentativi, il paziente è deceduto. La famiglia ha chiesto un maxi risarcimento, e il chirurgo coinvolto è stato portato a processo.

Un intervento di riduzione dello stomaco, poi le complicazioni: il ricovero in Terapia intensiva, un’operazione d’urgenza e, purtroppo, il decesso. Ora i famigliari di Morena Bartolotti, morta nell’estate del 2023 a 62 anni, a tre anni di distanza da quei giorni dolorosi chiedono un risarcimento alla struttura sanitaria e al chirurgo che eseguì il primo intervento: complessivamente un milione e 883mila euro. Nella cifra sono compresi 50mila euro di danno catastrofale, ovvero per la sofferenza psichica provata dalla vittima conscia della propria morte imminente. La richiesta al tribunale civile di Ravenna è stata avviata dagli avvocati Chiara Rinaldi e Federica Zaccarini, con la richiesta di accertamento tecnico preventivo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chiesto maxi risarcimento. Muore dopo l’intervento di riduzione dello stomaco. Il chirurgo a processo Notizie correlate Scambiano l'infarto per acidità di stomaco e il paziente muore, l'Asp condannata a un maxi risarcimentoUna diagnosi di “acidità di stomaco”, le dimissioni dal pronto soccorso e la morte del paziente già cardiopatico. Muore dopo un intervento cardiochirurgico, maxi risarcimento da un milione: condannate tre strutture sanitarieLa Corte d’Appello dell’Aquila ha condannato tre strutture sanitarie al risarcimento complessivo di circa un milione di euro in favore dei familiari... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Chiesto maxi risarcimento. Muore dopo l’intervento di riduzione dello stomaco. Il chirurgo a processo. Chiesto maxi risarcimento. Muore dopo l’intervento di riduzione dello stomaco. Il chirurgo a processoLa famiglia, con azione civile, chiede un milione e 883mila euro a medico e clinica Evidenziate plurime condotte negligenti, imprudenti e imperite. ilrestodelcarlino.it Genova, morì per mancate cure nella Rsa: maxi risarcimento alle due figlieIl Don Orione pagherà centomila euro. I periti: le omissioni di assistenza al paziente causa del decesso ... ilsecoloxix.it