Atterraggio d'emergenza su una strada in Florida il pilota 19enne | In queste situazioni bisogna solo agire

Un pilota di 19 anni ha eseguito un atterraggio d’emergenza su una strada a sei corsie in Florida il 6 marzo scorso, dopo aver riscontrato un problema al motore dell’aereo. Il giovane ha dichiarato che in situazioni come questa bisogna semplicemente agire. L’incidente si è verificato durante un volo sopra la zona, senza riportare feriti o danni significativi.