Atterraggio d'emergenza su una strada in Florida il pilota 19enne | In queste situazioni bisogna solo agire
Un pilota di 19 anni ha eseguito un atterraggio d’emergenza su una strada a sei corsie in Florida il 6 marzo scorso, dopo aver riscontrato un problema al motore dell’aereo. Il giovane ha dichiarato che in situazioni come questa bisogna semplicemente agire. L’incidente si è verificato durante un volo sopra la zona, senza riportare feriti o danni significativi.
Il racconto del pilota di 19 anni che il 6 marzo scorso ha effettuato un atterraggio d’emergenza su una strada a sei corsie in Florida, negli Usa, dopo aver riscontrato un problema al motore. Nessuno è rimasto ferito, la Federal Aviation Administration ha avviato un’indagine. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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