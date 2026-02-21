Nuovo incontro di Officina Forlì | Franco Guidi e Francesco Ferro a confronto sul ' capitale umano'

Franco Guidi e Francesco Ferro si sono incontrati a Forlì per discutere del valore delle persone nel tessuto locale. La loro conversazione si è concentrata su come valorizzare le competenze e le risorse umane, con esempi pratici di progetti avviati in città. L'appuntamento fa parte di una serie di incontri dedicati a esplorare le diverse risorse che rendono Forlì una comunità in evoluzione. La discussione prosegue con altri interventi programmati nei prossimi mesi.

"Il focus sarà il superamento del modello di "città comoda" — intesa come luogo di pura residenzialità e servizi — verso quello di "città stimolante"", spiegano gli organizzatori Dopo l'approfondimento dedicato al capitale naturale, il ciclo di eventi "Officina Forlì: Idee per una città che cambia" prosegue con un focus sulla risorsa più preziosa del territorio: le persone. Il secondo appuntamento si terrà il 24 febbraio alle 20 nella sede di Romagna Digital Valley. Al centro della serata il tema del Capitale Umano, con l'incontro "Città e talento: sfide per attrarre il futuro". L'iniziativa, promossa dall'associazione Officina delle Idee, si propone di analizzare come la configurazione urbana e sociale di Forlì possa influenzare la sua capacità di trattenere e attrarre competenze.